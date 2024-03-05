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Ліван випустив 30 ракет по Ізраїлю. "Залізний купол" збив щонайменше третину цілей (відео)

Ізраїль, Вівторок 05 березня 2024 21:53
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Ліван випустив 30 ракет по Ізраїлю. "Залізний купол" збив щонайменше третину цілей (відео) Архівне фото: "Залізний купол" збив щонайменше третину цілей, які Ліван запустив по Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

З території Лівану випустили 30 ракет для обстрілу Кирьят-Шмони в Ізраїлі. Третину цілей вдалося перехопити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЦАХАЛу, під час останнього обстрілу Кір'ят-Шмони з Лівану було випущено близько 30 ракет.

У ньому йдеться, що щонайменше 10 снарядів були успішно перехоплені системою ППО "Залізний купол".

Повідомлень про руйнування і травмованих немає.

Що передувало

Нагадаємо, ще у грудні минулого року видання The Times повідомляло про те, що Ізраїль може розпочати наземну операцію проти "Хезболли" на півдні Лівану.

У країні побоюються, що бойовики "Хезболли" можуть також вторгнутися до Ізраїлю, як і ХАМАС у жовтні минулого року. В рамках операції ізраїльські військові, мабуть, хочуть відтіснити учасників терористичного угрупування від кордону.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що агресія "Хезболли" проти Ізраїлю може змусити країну розпочати воєнні дії у Лівані. Атаки бойовиків наближають ескалацію.

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