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Ливан выпустил 30 ракет по Израилю. "Железный купол" сбил по меньшей мере треть целей (видео)

Израиль, Вторник 05 марта 2024 21:53
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Ливан выпустил 30 ракет по Израилю. "Железный купол" сбил по меньшей мере треть целей (видео) Архивное фото: "Железный купол" сбил по меньшей мере треть целей, которые Ливан запустил по Израилю (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

С территории Ливана выпустили 30 ракет для обстрела Кирьят-Шмоны в Израиле. Треть целей удалось перехватить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, во время последнего обстрела Кирьят-Шмоны из Ливана было выпущено около 30 ракет.

В нем говорится, что по меньшей мере 10 снарядов были успешно перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Сообщений о разрушениях и травмированных нет.

Что предшествовало

Напомним, еще в декабре прошлого года издание The Times сообщало о том, что Израиль может приступить к наземной операции против "Хезболлы" на юге Ливана.

В стране опасаются, что боевики "Хезболлы" могут также вторгнуться в Израиль, как и ХАМАС в октябре прошлого года. В рамках операции израильские военные, видимо, хотят оттеснить участников террористической группировки от границы.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что агрессия "Хезболлы" против Израиля может вынудить страну начать военные действия в Ливане. Атаки боевиков приближают эскалацию.

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