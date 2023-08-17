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Ліван повністю відключили від електроенергії: названо причину

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Четвер 17 серпня 2023 06:50
Ліван повністю відключили від електроенергії: названо причину Фото: Ліван повністю відключили від електроенергії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ліван виявився повністю відключеним від світла через те, що дві ТЕС перестали подавати енергію через несплату боргу у валюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Електрика була відключена у місті Дейр-Аммар на півночі країни та Аль-Захрані на півдні. Борг перед енергетичною компанією становить близько 83 млн. доларів. З цієї суми ліванська держкомпанія Electricit du Liban виплатила оператору ТЕС Primesouth лише 2 млн. доларів.

Без електроенергії залишилися, зокрема, лікарні, державні установи та міжнародний аеропорт Бейрута. Крім того, припинили роботу станції, які перекачують питну воду до регіонів Лівану. Дві ТЕС сумарною потужністю 550 МВт – єдині джерела електроенергії, які постачають Ліван.

Ітересно, що країна переживає блек-аут не вперше. Це вже відбувалося у 2022 році. Тоді подачу електроенергії зупинили через конфлікт навколо електростанції у селі Арамун під Бейрутом.

Раніше повідомлялося, що Росія вербує на війну проти України палестинських біженців у Лівані. Молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії.

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