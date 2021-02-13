Ливан получил первую партию вакцины Pfizer. Ее ждут вскоре и в Украине

В Ливан прибыла партия вакцины от коронавируса разработки Pfizer. В страну доставили 28,5 тысяч доз.

Об этом сообщает Channelnewsasia.com.

В субботу прибыл самолет с вакциной из Бейрута. Уже в воскресенье начнется вакцинация в четырех медицинских центрах.

В январе Ливан получил подтверждение от Мирового банка о выделении помощи в размере 34 миллионов долларов на покупку вакцины для населения. Страна уже согласовала поставку 2,1 миллиона доз вакцины Pfizer. Ожидается также доставка вакцины AstraZeneca в феврале.

Кроме этого, Ливан получит 2,7 миллиона вакцины в рамках механизма COVAX.