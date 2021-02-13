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Ліван отримав першу партію вакцини Pfizer. Її чекають незабаром і в Україні

Автор: Роман Тверденко

В Ліван прибула партія вакцини від коронавірусу розробки Pfizer. В країну доставили 28,5 тисяч доз.

Про це повідомляє Channelnewsasia.com.

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У суботу прибув літак з вакциною з Бейрута. Вже в неділю розпочнеться вакцинація в чотирьох медичних центрах.

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Новини України вакцина від коронавірусуЛиван
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