Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно: що буде далі

На борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні. Ліван збирається продовжити арешт судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Лівані в Twitter .

"Ми отримали вирішальні документи та докази від України про те, що борошно та ячмінь на борту "Лаодікея" були вкрадені з України", - сказано у повідомлення.

Зазначається, що завтра буде подано клопотання до суду в Триполі про продовження терміну тримання судна під вартою.

Посольство також додає, що зробить усе можливе, аби якнайшвидше розповсюдити товар на ринку Лівану.