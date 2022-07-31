Ліван підтвердив, що на сирійському судні крадене українське зерно: що буде далі
На борту сирійського судна "Лаодікея" знаходиться ячмінь та борошно, викрадені в Україні. Ліван збирається продовжити арешт судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України у Лівані в Twitter.
"Ми отримали вирішальні документи та докази від України про те, що борошно та ячмінь на борту "Лаодікея" були вкрадені з України", - сказано у повідомлення.
Зазначається, що завтра буде подано клопотання до суду в Триполі про продовження терміну тримання судна під вартою.
Посольство також додає, що зробить усе можливе, аби якнайшвидше розповсюдити товар на ринку Лівану.
Нагадаємо, Ліван заарештував судно "Лаодікея". Його планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.
Судно було завантажено у Феодосії, а вантаж був вкрадений окупантами в Запорізькій і Херсонській областях.
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