Ливан подтвердил арест сирийского судна с краденым зерном из Украины

Уэйдат отметил, что судно "Лаодикея" планируют держать под арестом на время расследования происхождения груза.

По данным украинского посольства в Бейруте, судно было загружено в Феодосии в оккупированном Крыму. Сам груз был украден россиянами в Запорожской и Херсонской областях.

Стоит заметить, что владельцем судна является Syria Mar Shipping Ltd. США наложили на компанию и на судно санкции в 2015 году из-за связи с правительством диктатора Башара Асада.