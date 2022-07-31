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Ливан подтвердил арест сирийского судна с краденым зерном из Украины

Фото: Ливан подтвердил арест сирийского судна с краденым зерном из Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ливан арестовал судно "Лаодикея", на борту которого находится ячменная и пшеничная мука. Продукцию могли похитить российские оккупанты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генпрокурора Ливана Гассана Уэйдата в комментарии Bloomberg.

Уэйдат отметил, что судно "Лаодикея" планируют держать под арестом на время расследования происхождения груза.

По данным украинского посольства в Бейруте, судно было загружено в Феодосии в оккупированном Крыму. Сам груз был украден россиянами в Запорожской и Херсонской областях.

Стоит заметить, что владельцем судна является Syria Mar Shipping Ltd. США наложили на компанию и на судно санкции в 2015 году из-за связи с правительством диктатора Башара Асада.

Напомним, вчера, 30 июля, в СМИ появилась информация, что ливанская прокуратура задержала на 72 часа сирийское судно "Лаодикея", которое перевозило краденное зерно из Украины.

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