Ліван підтвердив арешт сирійського судна з краденим зерном з України

Уейдат зазначив, що судно "Лаодікея" планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.

За даними українського посольства в Бейруті, судно було завантажено у Феодосії в окупованому Криму. Сам вантаж був вкрадений росіянами в Запорізькій і Херсонській областях.

Варто зауважити, що власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. США наклали на компанію і на судно санкції в 2015 році через зв'язки з урядом диктатора Башара Асада.