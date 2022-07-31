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Ліван підтвердив арешт сирійського судна з краденим зерном з України

Фото: Ліван підтвердив арешт сирійського судна з краденим зерном з України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ліван заарештував судно "Лаодікея", на борту якого знаходиться ячмінне і пшеничне борошно. Продукцію могли викрасти російські окупанти в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генпрокурора Лівану Гассана Вейдата в коментарі Bloomberg.

Уейдат зазначив, що судно "Лаодікея" планують тримати під арештом на час розслідування походження вантажу.

За даними українського посольства в Бейруті, судно було завантажено у Феодосії в окупованому Криму. Сам вантаж був вкрадений росіянами в Запорізькій і Херсонській областях.

Варто зауважити, що власником судна є Syria Mar Shipping Ltd. США наклали на компанію і на судно санкції в 2015 році через зв'язки з урядом диктатора Башара Асада.

Нагадаємо, вчора, 30 липня, в ЗМІ з'явилася інформація, що ліванська прокуратура затримала на 72 години сирійське судно "Лаодікея", яке перевозило крадене зерно з України.

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