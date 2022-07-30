Ливан задержал сирийское судно с краденым зерном из Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Издание со ссылкой на местные СМИ пишет, что наложен арест на судно в порту Триполи, расследование проведут спецслужбы. В то же время посольство России в Ливане сообщило, что не располагает информацией о судне, но назвало украинские обвинения "ложными и безосновательными".

Также сообщается, что суд в Украине выдал ордер на арест корабля.