Ліва опозиція перемагає на виборах у Литві: чи зміниться підтримка України

Офіційні дані показали, що лівоцентристське угруповання лідирує з 52 місцями в асамблеї із 141 члена. Правляча партія "Союз батьківщини" посідає друге місце із 28 місцями. За попередніми офіційними даними, партія "За Литву" мала всі шанси отримати 14 місць у парламенті, а Союз фермерів та зелених – вісім місць.

Лідер Соціал-демократичної партії Вілія Блінкявічюте заявила журналістам, що, на її думку, її партія отримає парламентську більшість разом зі своїми ймовірними партнерами з коаліції: "За Литву" та "Союз фермерів і зелених".

Вона відмовилася підтвердити, чи претендуватиме вона на посаду прем'єр-міністра: "Ми обговоримо це всередині партії, зважимо всі плюси і мінуси".

Блінкевичюте неодноразово заявляла , що зовнішня політика Литви не зміниться, а допомога Україні залишиться пріоритетом для влади.

Вибори у Литві

У Литві з населенням 2,9 млн. осіб діє гібридна виборча система, в рамках якої половину парламенту було обрано всенародним голосуванням 13 жовтня. Частина, що залишилася, була визначена 21 жовтня в ході другого туру голосування по округах між двома провідними кандидатами, що є процесом, що сприятиме більшим партіям.

Популярність правоцентристської трипартійної коаліції Шимоніті підірвана інфляцією, яка два роки тому перевищила 20%, погіршенням якості державних послуг та збільшенням розриву між багатими та бідними.

У ході передвиборчої кампанії в центрі уваги були внутрішні економічні проблеми: партія соціал-демократів пообіцяла боротися з нерівністю, що зросла, шляхом підвищення податків для більш забезпечених литовців, щоб допомогти профінансувати більше витрат на охорону здоров'я та соціальну підтримку.

Проте національна безпека також є серйозною проблемою для Литви, яка розташована на східному фланзі НАТО та Європейського Союзу та межує з російським ексклавом Калінінград та Білоруссю, близьким союзником Москви.

За оцінками НАТО, цього року Литва витратить на свої збройні сили близько 3% ВВП, що зробить її шостою за рівнем витрат країною військового альянсу.