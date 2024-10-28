Левая оппозиция побеждает на выборах в Литве: изменится ли поддержка Украины

Официальные данные показали, что левоцентристская группировка лидирует с 52 местами в ассамблее из 141 члена. Правящая партия "Союз отечества" занимает второе место с 28 местами. По предварительным официальным данным, партия "За Литву" имела все шансы получить 14 мест в парламенте, а Союз фермеров и зеленых - восемь мест.

Лидер Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте заявила журналистам, что, по ее мнению, ее партия получит парламентское большинство вместе со своими вероятными партнерами по коалиции: "За Литву" и "Союзом фермеров и зеленых".

Она отказалась подтвердить, будет ли она претендовать на пост премьер-министра: "Мы обсудим это внутри партии, взвесим все плюсы и минусы".

Блинкевичюте неоднократно заявляла, что внешняя политика Литвы не изменится, а помощь Украине останется приоритетом для властей.

Выборы в Литве

В Литве с населением 2,9 млн человек действует гибридная избирательная система, в рамках которой половина парламента была избрана всенародным голосованием 13 октября. Оставшаяся часть была определена 21 октября в ходе второго тура голосования по округам между двумя ведущими кандидатами, что является процессом, благоприятствующим более крупным партиям.

Популярность правоцентристской трехпартийной коалиции Шимоните подорвана инфляцией, которая два года назад превысила 20%, ухудшением качества государственных услуг и увеличением разрыва между богатыми и бедными.

В ходе предвыборной кампании в центре внимания были внутренние экономические проблемы: партия социал-демократов пообещала бороться с возросшим неравенством путем повышения налогов для более обеспеченных литовцев, чтобы помочь профинансировать больше расходов на здравоохранение и социальную поддержку.

Однако национальная безопасность также является серьезной проблемой для Литвы, которая расположена на восточном фланге НАТО и Европейского Союза и граничит с российским эксклавом Калининград и Беларусью, близким союзником Москвы.

По оценкам НАТО, в этом году Литва потратит на свои вооруженные силы около 3% ВВП, что сделает ее шестой по уровню расходов страной военного альянса.