У Литві звільняють із посади міністерку оборони після гучної суперечки

Які причини звільнення

Як пише видання, литовська прем'єрка звинуватила міністерку оборони у "нечесності, відсутності співпраці та слабкому управлінні командою".

"Шкода, що мені доводиться приймати це рішення, і це, безумовно, складний момент для мене як прем'єр-міністра", - сказала Ругінене.

Міністерка оборони Шакалєне, своєю чергою, заявила, що подала у відставку самостійно, пояснивши це "принциповими розбіжностями" з прем’єркою щодо зміцнення національної безпеки.

Вона наголосила, що оборонний бюджет не може бути нижчим за 5,5% ВВП, хоча наразі уряд планує витратити 5,38%.

Розбіжності через оборонний бюджет

Розбіжності між міністеркою оборони і прем'єр-міністеркою виникли після того, як 14 жовтня в Міністерстві оборони відбулася неофіційна зустріч із лідерами громадської думки, на якій була представлена інформація про те, що фінансування оборони у 2026 році становитиме лише 4,87% від ВВП.

Згодом Інга Ругінієне оголосила, що на потреби оборони у 2026 році буде виділено 5,38% ВВП, що становитиме 4,79 млрд євро.

Литва, яка межує з Росією, активно посилює обороноздатність, готуючись до можливих агресивних дій Москви.

За словами радника президента Литви з національної безпеки Дейвідаса Матульоніса, майбутній міністр оборони має ключове значення - адже саме від бюджету залежить розгортання німецької бригади та присутність американських військ у країні.

Тимчасово обов’язки міністра оборони виконуватиме глава МВС Владиславас Кондратовічюс.