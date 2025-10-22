У Литві звільняють із посади міністерку оборони після гучної суперечки

Прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене оголосила про звільнення міністерки оборони Довіле Шакалєне після гучної суперечки навколо оборонного бюджету країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рolitico.
Як пише видання, литовська прем'єрка звинуватила міністерку оборони у "нечесності, відсутності співпраці та слабкому управлінні командою".
"Шкода, що мені доводиться приймати це рішення, і це, безумовно, складний момент для мене як прем'єр-міністра", - сказала Ругінене.
Міністерка оборони Шакалєне, своєю чергою, заявила, що подала у відставку самостійно, пояснивши це "принциповими розбіжностями" з прем’єркою щодо зміцнення національної безпеки.
Вона наголосила, що оборонний бюджет не може бути нижчим за 5,5% ВВП, хоча наразі уряд планує витратити 5,38%.
Розбіжності між міністеркою оборони і прем'єр-міністеркою виникли після того, як 14 жовтня в Міністерстві оборони відбулася неофіційна зустріч із лідерами громадської думки, на якій була представлена інформація про те, що фінансування оборони у 2026 році становитиме лише 4,87% від ВВП.
Згодом Інга Ругінієне оголосила, що на потреби оборони у 2026 році буде виділено 5,38% ВВП, що становитиме 4,79 млрд євро.
Литва, яка межує з Росією, активно посилює обороноздатність, готуючись до можливих агресивних дій Москви.
За словами радника президента Литви з національної безпеки Дейвідаса Матульоніса, майбутній міністр оборони має ключове значення - адже саме від бюджету залежить розгортання німецької бригади та присутність американських військ у країні.
Тимчасово обов’язки міністра оборони виконуватиме глава МВС Владиславас Кондратовічюс.
Нагадаємо, що це вже друга відставка міністра від початку каденції Ругінене.
Раніше посаду залишив міністр культури Ігнотас Адомавічюс, який не зміг відповісти на запитання про приналежність Криму. На посаді він пробув лише тиждень.