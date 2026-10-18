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У Литві знайшли уламки дрона, він міг залетіти з Польщі

10:56 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: у Литві знайшли уламки дрона (Getty Images)

У селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, було знайдено уламки дрона. Безпілотник міг залетіти з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Згідно з останніми даними від збройних сил Литви, ймовірно, дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

На місці працюють правоохоронці. За попередніми даними, дрон не було збито. Уламки знайшли в незаселеній місцевості.

Мешканцям прилеглих районів надсилалипопереджувальний сигнал GPS щодо небезпечних уламків.

До того ж сьогодні вранці Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт. Було задіяно військову авіацію союзників.

Нагааємо, надвечір суботи, 17 жовтня, румунські винищувачі F-16 збили два реактивні ударні дрони, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем.

У Міноборони Румунії уточнили, що збиті цілі були ударними безпілотниками типу "Герань" із реактивними двигунами.

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ЛитваПольщаДрони