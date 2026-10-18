У Литві знайшли уламки дрона, він міг залетіти з Польщі

Згідно з останніми даними від збройних сил Литви, ймовірно, дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

На місці працюють правоохоронці. За попередніми даними, дрон не було збито. Уламки знайшли в незаселеній місцевості.

Мешканцям прилеглих районів надсилалипопереджувальний сигнал GPS щодо небезпечних уламків.

До того ж сьогодні вранці Латвія та Литва оголошували повітряну тривогу через невідомий об’єкт. Було задіяно військову авіацію союзників.