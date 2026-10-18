В Литве нашли обломки дрона, он мог залететь из Польши

Согласно последним данным от вооруженных сил Литвы, вероятно, дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

На месте работают правоохранители. По предварительным данным, дрон не был сбит. Обломки обнаружили в незаселенной местности.

Жителям близлежащих районов посылали предупредительный сигнал GPS относительно опасных обломков.

К тому же сегодня утром Латвия и Литва. объявляли воздушную тревогу через неизвестный объект. Была задействована военная авиация союзников.