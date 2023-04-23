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У Литві жителі отримують фейкові листи про відправку на війну в Україну

Фото: у Литві розсилають фейкові листи про Україну (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Литви почали отримувати фейкові листи від імені Міністерства оборони. Невідомі заявляють, що литовське населення нібито вербують на війну в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

У фейкових повідомленнях вказується про створення литовсько-польсько-української бригади імені гетьмана Костянтина Острозького, бійців якої нібито відправляють на війну в Україну.

"Зловмисники використовують для поширення цієї інформації спеціально створений домен kariuomene.com, вони розсилають листи, в яких вказують, що проходить призов громадян Литви до армії, а після служби їх пошлють воювати в Україну", - попереджають у Міноборони Литви.

Відомство зазначає, що литовсько-польсько-українська бригада дійсно існує, проте вона працює за окремим мандатом.

У Міноборони додали, що у мережі побільшало фейків про міжнародну бригаду, здебільшого їх поширювали російські пропагандисти на своїх порталах. Схожі листи також отримали жителі Польщі.

Нагадаємо, нещодавно у Києві затримали поплічника російських пропагандистів з Бєлгорода.

Також у Міноборони України попередили, що Росія поширює фейки про військкомати.

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