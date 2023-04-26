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У Литві заявили про спроби вербування її громадян розвідками РФ, Білорусі та Китаю

Фото: У Литві заявили про спроби вербування її громадян розвідками РФ, Білорусі та Китаю (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У 2022 році розвідки Росії, Білорусі та Китаю неодноразово намагалися завербувати громадян Литви. Ці спроби були успішними.

Про це йдеться у звіті Держбезпеки Литви (VSD), повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

"Виявлено кілька випадків, коли служби розвідки і держбезпеки Росії, Білорусі або Китаю намагалися завербувати громадян Литви, але жодна спроба не була успішною", - йдеться в документі.

Повідомляється, що п'ятьох співробітників розвідки РФ, які працювали під дипломатичним прикриттям, вислали з Литви минулого року. При цьому наголошується, що інтенсивність розвідувальної діяльності країни-агресора залишається високою.

"За оцінками VSD, інтенсивність інших видів діяльності російських спецслужб - інформаційних операцій, радіоелектронної та кіберрозвідки - залишається високою, тому пріоритетна увага VSD приділятиме запобіганню цій діяльності, проведенню контррозвідувальних дій і посиленню кібербезпеки", - повідомляють представники литовської спецслужби.

За даними VSD, після застосування міжнародних санкцій до Росії та Білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну обидва режими докладають чимало зусиль, щоб пом'якшити вплив санкцій і знайти шляхи їхнього обходу.

"Схеми обходу санкцій стали одним із найважливіших напрямків розслідувань економічної безпеки VSD", - йдеться у звіті.

У відомстві стверджують, що виявили діючі в Литві компанії, які допомагають російським суб'єктам обходити санкції, і передали інформацію про них до відповідних держустанов.

Нагадаємо, раніше у МЗС Німеччини заявили, що видворення російських дипломатів дозволить знизити активність спецслужб та розвідки Кремля в країні.

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