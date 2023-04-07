У Литві заявили, що підтримуватимуть членство України в ЄС і НАТО до кінця

Литва й надалі продовжить наголошувати на вступі України до таких трансатлантичних структур як ЄС та НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю .

Мінстр, коментуючи рішення сейму Литви ухвалити резолюцію, яка включає офіційне запрошення Україні приєднатися до північноатлантичного альянсу, зауважив, що потрібно говорити з Україною, яким буде її конкретний шлях до вступу в ці структури.

"Місце України в трансатлантичних структурах, тобто НАТО та ЄС. Поки не настане такий час або поки ми не знайдемо консенсус, щодо цього, доти Литва підтримуватиме членство України як в ЄС, так і в НАТО", - зазначив Ландсбергіс.