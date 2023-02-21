У Литві запропонували запровадити штрафи за порушення санкцій проти РФ та Білорусі

Порушники санкційного режиму проти Росії та Білорусії мають каратися накладенням штрафів.

"Міністерство закордонних справ зареєструвало низку законодавчих актів, які пропонують нове регулювання та штрафи для юридичних осіб, які не дотримуються санкцій", - йдеться у повідомленні.

Ці заходи поширюються на обмеження як міжнародними, так і національними санкціями. Передбачений розмір штрафу становить від 50% до 100% вартості товару, що переміщується, але не менше 10 тисяч євро.

При повторному порушенні або в тому випадку, якщо вартість становить понад 100 тисяч євро, призначається штраф у розмірі 5% щорічних доходів юридичної особи, але не менше 20 тисяч євро із можливою конфіскацією вантажу.

Ці заходи пропонується запровадити з 15 березня на рік із можливістю продовження чи перегляду.