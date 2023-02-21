В Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Беларуси

Нарушители санкционного режима против России и Беларуси должны наказываться наложением штрафов.

"Министерство иностранных дел зарегистрировало ряд законодательных актов, предлагающих новое регулирование и штрафы для юридических лиц, не соблюдающих санкции", - говорится в сообщении.

Эти меры распространяются на ограничения, как международными, так и национальными санкциями. Предусмотренный размер штрафа составляет от 50% до 100% стоимости перемещаемого товара, но не менее 10 тысяч евро.

При повторном нарушении или в том случае, если стоимость составляет более 100 тысяч евро, назначается штраф в размере 5% ежегодных доходов юридического лица, но не менее 20 тысяч евро с возможной конфискацией груза.

Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.