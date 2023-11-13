У Литві запропонували передавати конфісковані автомобілі з номерами РФ Україні

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ
13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Як раніше заявила глава Мін'юсту Латвії Інесе Лібіня-Егнере, уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дозволить транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.
При цьому Болгарія на початку жовтня вирішила закрити кордон для автомобілів із російськими номерами.
Додамо, що Фінляндія за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.
Крім того, Норвегія з 3 жовтня запровадила заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легковиків.
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