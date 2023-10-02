Болгарія закриває кордон для автомобілів із російськими номерами

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribune .

"Ми дуже активно працювали з четверга по вчора. Я впевнений, що до кінця дня заборона на в'їзд російських автомобілів в нашу країну почне діяти й на території Болгарії, і я хочу додати, що для вантажних автомобілів він працює вже кілька місяців", - повідомив Златанов.

Він зазначив, що заборона стосується не лише автомобілів, а й товарів.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

А також Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легкових автомобілів.