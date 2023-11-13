У Литві запропонували передавати конфісковані автомобілі з номерами РФ Україні
Литва конфісковуватиме автомобілі, зареєстровані в Росії, під час в'їзду на територію країни. При цьому їх можуть передавати Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LNK.
Литва з 11 вересня забороняє в'їзд автомобілів з виданими в РФ номерами. Виняток зроблено для транзиту в Калінінград.
"До 11 березня вони можуть вивезти з Литви ці автомобілі, інакше їх конфіскують", - заявив голова Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас.
На його думку, конфіскація автомобілів - справа не маленька.
"Дуже легко сидіти на дивані і говорити: "Я тут не воюю, воює хтось інший" тощо. Але коли тебе просять зробити щось для припинення війни - ні, я краще поїду в Європу і буду подорожувати. Я думаю, що автомобілі треба конфіскувати, ще краще, якщо їх потім віддадуть українцям", - заявив він.
Заборона на в'їзд авто з номерами РФ
13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.
Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.
Як раніше заявила глава Мін'юсту Латвії Інесе Лібіня-Егнере, уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дозволить транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.
При цьому Болгарія на початку жовтня вирішила закрити кордон для автомобілів із російськими номерами.
Додамо, що Фінляндія за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.
Крім того, Норвегія з 3 жовтня запровадила заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легковиків.
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