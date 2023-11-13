У Литві запропонували передавати конфісковані автомобілі з номерами РФ Україні

Литва конфісковуватиме автомобілі, зареєстровані в Росії, під час в'їзду на територію країни. При цьому їх можуть передавати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LNK.

Литва з 11 вересня забороняє в'їзд автомобілів з виданими в РФ номерами. Виняток зроблено для транзиту в Калінінград.

"До 11 березня вони можуть вивезти з Литви ці автомобілі, інакше їх конфіскують", - заявив голова Комітету Сейму з національної безпеки і оборони Литви Лаурінас Касчюнас.

На його думку, конфіскація автомобілів - справа не маленька.

"Дуже легко сидіти на дивані і говорити: "Я тут не воюю, воює хтось інший" тощо. Але коли тебе просять зробити щось для припинення війни - ні, я краще поїду в Європу і буду подорожувати. Я думаю, що автомобілі треба конфіскувати, ще краще, якщо їх потім віддадуть українцям", - заявив він.