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В Литве предложили передавать конфискованные автомобили с номерами РФ Украине

Понедельник 13 ноября 2023 22:59
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В Литве предложили передавать конфискованные автомобили с номерами РФ Украине Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва будет конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России, при въезде на территорию страну. При этом их могут передавать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LNK.

Литва с 11 сентября запрещает въезд автомобилей с выданными в РФ номерами. Исключение сделано для транзита в Калининград.

"До 11 марта они могут вывезти из Литвы эти автомобили, иначе их конфискуют", - заявил глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

По его мнению, конфискация автомобилей - дело не маленькое.

"Очень легко сидеть на диване и говорить: "Я здесь не воюю, воюет кто-то другой" и т.д. Но когда тебя просят сделать что-то для прекращения войны - нет, я лучше поеду в Европу и буду путешествовать. Я думаю, что автомобили надо конфисковать, еще лучше, если их потом отдадут украинцам", - заявил он.

Запрет на въезд авто с номерами РФ

13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что после разъяснений Еврокомиссии по поводу санкций больше не будут впускать на свою территорию авто с российскими номерами.

Так, в случае прибытия на границу автомобиль с российской регистрацией водитель и пассажиры должны будут вынуждены вернуться в РФ или они смогут пересечь границу без авто, которое могут конфисковать.

Как ранее заявила глава Минюста Латвии Инессе Либиня-Эгнере, правительство готовит законопроект об изменениях в законодательной базе, который не позволит транспортным средствам, зарегистрированным в России и Беларуси, оставаться в стране.

При этом Болгария в начале октября решила закрыть границу для автомобилей с российскими номерами.

Добавим, что Финляндия вслед за странами Балтии намерена запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.

Кроме того, Норвегия с 3 октября ввела запрет на въезд в страну зарегистрированных в России легковушек.

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