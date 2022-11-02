В Литве призвали к ужесточению ПВО и санкций против Ирана из-за поставок ракет России

Украине необходимо предоставить новые системы противоракетной обороны, а против Ирана следует ввести новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, потребность в системах противоракетной обороны по всему региону еще больше. А также необходимость экономических санкций против иранского режима", - написал он.