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В Литве призвали к ужесточению ПВО и санкций против Ирана из-за поставок ракет России

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Литва, Среда 02 ноября 2022 18:56
В Литве призвали к ужесточению ПВО и санкций против Ирана из-за поставок ракет России Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

Украине необходимо предоставить новые системы противоракетной обороны, а против Ирана следует ввести новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter литовского министра обороны Арвидаса Анусаускаса.

"Если Россия планирует разместить иранские ракеты у северной границы Украины, потребность в системах противоракетной обороны по всему региону еще больше. А также необходимость экономических санкций против иранского режима", - написал он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Иран готовится отправить России около 1 тысячи дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия "земля-земля" и больше ударных беспилотников.

Напомним, по данным украинской разведки, РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты с дальностью до 700 километров уже в следующем месяце.

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