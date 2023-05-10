В Литве призвали Евросоюз предусмотреть дополнительную помощь Украине
Правительство Литвы призвало страны Евросоюза заложить дополнительную финансовую помощь Украине при пересмотре многолетнего бюджета объединения.
Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Глава правительства подчеркнула, что в процессе пересмотра многолетней финансовой программы Литва поддержит дополнительную помощь Украине и смягчение связанных с войной вызовов в странах-членах ЕС.
В Еврокомиссии обещают подать предложения по пересмотру бюджета во втором квартале этого года.
По словам премьер-министра Литвы, на фоне продолжения вторжения РФ дальнейшая финансовая и гуманитарная поддержка Евросоюза для Украины будет в значительной степени зависеть от ее способности сопротивляться.
Шимоните также отметила, что лидерство ЕС очень важно для эффективного процесса восстановления Украины, к которому Литва уже присоединилась на двусторонней основе.
Ранее мы писали, что правительство одобрило соглашение между Украиной и Литвой, которое вводит упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов.
Также сообщалось, что Литва передала Украине шесть внедорожников Land Rover, а также сухпайки для военных ВСУ.
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