В Литве призвали Евросоюз предусмотреть дополнительную помощь Украине

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Глава правительства подчеркнула, что в процессе пересмотра многолетней финансовой программы Литва поддержит дополнительную помощь Украине и смягчение связанных с войной вызовов в странах-членах ЕС.

В Еврокомиссии обещают подать предложения по пересмотру бюджета во втором квартале этого года.

По словам премьер-министра Литвы, на фоне продолжения вторжения РФ дальнейшая финансовая и гуманитарная поддержка Евросоюза для Украины будет в значительной степени зависеть от ее способности сопротивляться.

Шимоните также отметила, что лидерство ЕС очень важно для эффективного процесса восстановления Украины, к которому Литва уже присоединилась на двусторонней основе.