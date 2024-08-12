У Литві заборонили користуватися китайською технікою держустановам

Китайські камери відеоспостереження, телефони, фотоапарати, дрони, комп'ютери та інша техніка має бути замінена в усіх державних установах Литви. Заборона буде розповсюджуватися на техніку інших країн, які потрапили до списку недовіри.

Міністерство внутрішніх справ, відділи поліції, пожежно-рятувальної та прикордонної служби вже почали замінювати технічне обладнання. Однак зазначається, що альтернативи коштують набагато дорожче, що сповільнює цей процес.

"Можливо, дві третини камер поліцейські замінили, старі китайські камери досі використовуються для охорони фізичних об’єктів. Але департамент поліції прагне якнайшвидше їх замінити", - заявив заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.

Найбільша проблема виникла із дронами. Альтернатив на ринку за релевантною ціною - дуже мало. Це стосується не тільки бойових дронів, але й безпілотників для спостереження, відеозйомки, фотозйомки. Уряд шукає заміну у вітчизняних виробників.

Зазначається, що безпілотники виробництва литовської компанії Unmanned Defense Systems наразі успішно працюють в Україні. Міністерство оборони Литви вже найближчим часом укладе контракти на подальшу закупівлю цих дронів як для України, так і для ЗС Литви.

Вітеніс Бузас, генеральний директор компанії, нагадав, що БПЛА мають не тільки відповідати стандартам НАТО, але й новому правилу, яке набуде чинності у 2025 році: жодні компоненти не повинні надходити з Китаю.

Литовські дрони дорожчі через складний процес заміни їх структури від китайських компонентів. Бузас пояснив, що у компанії це зайняло півтора року, адже заміна відбувалася на всіх рівнях: від болтів до електроніки.

"Це було нелегко, але можливо. Ви повинні інвестувати час і гроші, і продукт неминуче стає дорожчим", - заявив він.