UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Литві заарештували групу людей, які зірвали та викинули прапор України у сміття

Фото: у Литві заарештували групу людей, які викинули прапор України (facebook.comЇLietuvos_policija)
Автор: Константин Широкун

У Вільнюсі четверо людей, троє з яких були п'яні, зірвали прапор України та викинули його до скриньки. Їх незабаром заарештували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як повідомили у Департаменті поліції, правопорушники несли український прапор, потім поклали його у сміттєвий бак дерев'яним держаком догори та, плюнувши на нього, пішли.

Двох жінок та двох чоловіків було затримано та взято під варту. За фактом осквернення символу іноземної держави розпочато досудове розслідування.

Відповідно до законодавства Литви, їх можуть покарати штрафом або обмеженням волі, або арештом, або позбавленням волі на строк до двох років.

Допомога Україні від Литви

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України .

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умеровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва