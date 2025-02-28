У Литві торік намагались підпалити допомогу Україні, затримано трьох осіб
Минулого року у місті Шяуляї, на півночі Литви, була здійснена спроба підпалити військову допомогу для України. Затримано трьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"І ще одна подія, про яку я хотів би згадати, - це чергова гібридна атака проти Литви, спроба спалити допомогу для України в Шяуляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну", - розповів генеральний комісар литовської поліції Арунас Паулаускас під час щорічної презентації діяльності поліції.
За його словами, особи зловмисників були встановлені, а спробі підпалу вдалось запобігти. Загалом вдалось затримати трьох осіб. Також низка інших підозрюваних перебуває у міжнародному розшуку.
Підтримка України з боку Литви
Литва з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну на всіх рівнях. Вона надає військову допомогу, зокрема передає гаубиці, ППО, дрони та боєприпаси, а також проводить навчання для українських військових. Окрім цього, відіграє важливу роль у міжнародній підтримці, лобіюючи посилення санкцій проти Росії та постачання зброї від партнерів.
Крім військової допомоги, Литва також приймає українських біженців, надає фінансову та гуманітарну підтримку.
Нагадаємо, що в середині лютого Вільнюс направив нову партію військової допомоги для Києва. Пакет підтримки включає вантажівки, тепловізори та інше обладнання для армії.
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