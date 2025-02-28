У Литві торік намагались підпалити допомогу Україні, затримано трьох осіб

Минулого року у місті Шяуляї, на півночі Литви, була здійснена спроба підпалити військову допомогу для України. Затримано трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"І ще одна подія, про яку я хотів би згадати, - це чергова гібридна атака проти Литви, спроба спалити допомогу для України в Шяуляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну", - розповів генеральний комісар литовської поліції Арунас Паулаускас під час щорічної презентації діяльності поліції. За його словами, особи зловмисників були встановлені, а спробі підпалу вдалось запобігти. Загалом вдалось затримати трьох осіб. Також низка інших підозрюваних перебуває у міжнародному розшуку.