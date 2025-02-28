В Литве в прошлом году пытались поджечь помощь Украине, задержаны три человека
В прошлом году в городе Шяуляй, на севере Литвы, была осуществлена попытка поджечь военную помощь для Украины. Задержаны три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"И еще одно событие, о котором я хотел бы упомянуть, - это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляе, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину", - рассказал генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас во время ежегодной презентации деятельности полиции.
По его словам, личности злоумышленников были установлены, а попытку поджога удалось предотвратить. В общем удалось задержать трех человек. Также ряд других подозреваемых находится в международном розыске.
Поддержка Украины со стороны Литвы
Литва с первых дней полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину на всех уровнях. Она оказывает военную помощь, в частности передает гаубицы, ПВО, дроны и боеприпасы, а также проводит обучение для украинских военных. Кроме этого, играет важную роль в международной поддержке, лоббируя усиление санкций против России и поставки оружия от партнеров.
Кроме военной помощи, Литва также принимает украинских беженцев, оказывает финансовую и гуманитарную поддержку.
Напомним, что в середине февраля Вильнюс направил новую партию военной помощи для Киева. Пакет поддержки включает грузовики, тепловизоры и другое оборудование для армии.
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