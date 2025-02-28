Фото: в Литве в прошлом году пытались поджечь помощь Украине, задержаны три человека (facebook.com/Lietuvos.policija3)

В прошлом году в городе Шяуляй, на севере Литвы, была осуществлена попытка поджечь военную помощь для Украины. Задержаны три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"И еще одно событие, о котором я хотел бы упомянуть, - это очередная гибридная атака против Литвы, попытка сжечь помощь для Украины в Шяуляе, где была мобилизована определенная военная техника и радиолокационные станции, которые должны были отправиться в Украину", - рассказал генеральный комиссар литовской полиции Арунас Паулаускас во время ежегодной презентации деятельности полиции. По его словам, личности злоумышленников были установлены, а попытку поджога удалось предотвратить. В общем удалось задержать трех человек. Также ряд других подозреваемых находится в международном розыске.