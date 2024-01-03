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У Литві судитимуть контрабандиста, який в обхід санкцій постачав РФ зброю

Литва, Середа 03 січня 2024 22:50
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У Литві судитимуть контрабандиста, який в обхід санкцій постачав РФ зброю Архівне фото: У Литві судитимуть контрабандиста, який в обхід санкцій постачав РФ зброю (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литовські правоохоронці передали до суду справу щодо контрабандиста, який в обхід санкцій ЄС постачав Росії зброю.

Про це заявила Вільнюська окружна прокуратура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

За даними досудового розслідування, обвинувачений, діючи на користь підприємства, у період із 2019 до 2021 року перевозив зброю, її частини та боєприпаси в Росію і з Росії через Киргизію.

Від початку 2019 року до серпня 2020 року чоловік ввіз із Росії через Киргизію до Литви майже 1,3 тисячі одиниць вогнепальної зброї, 3,3 тисячі частин до неї та понад 20 тисяч набоїв.

Що ще відомо про контрабанду зброї

Правоохоронці підозрюють, що, не вказавши в митних деклараціях фактичну країну кінцевого призначення товарів у період із 2019-го до 2021 року, обвинувачений експортував 406 одиниць вогнепальної зброї, 16 частин вогнепальної зброї та понад 500 тисяч набоїв із Європейського союзу в Киргизію, знаючи, що потім їх передадуть кінцевим одержувачам - компаніям і фізичним особам у Росії.

За версією слідства, для отримання дозволів на продаж зброї, її частин і боєприпасів чоловік надав документи, в яких, як вважає слідство, навмисне не було вказано ідентифікаційних даних зброї, які свідчать про країну її придбання.

Росія обходить санкції

Нещодавно Росія підписала з Іраном декларацію про "протидію" санкціям, які проти країн запровадили США, ЄС і низка інших держав.

Також ЗМІ встановили, що після початку повномасштабної російської агресії через Білорусь до РФ ввозили люксові автомобілі, експорт яких заборонено через санкції західних компаній.

Правоохоронці Фінляндії викрили схему з ухилення від санкцій ЄС. Компанії поставляли в Росію безпілотники на мільйони євро.

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