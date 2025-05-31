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У Литві спрогнозували результат другого раунду переговорів України та РФ

Європа, Субота 31 травня 2025 12:35
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У Литві спрогнозували результат другого раунду переговорів України та РФ Фото: глава МЗС Литви Кястутіс Будріс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час других прямих переговорів між Росією та Україною, найімовірніше, не буде досягнуто відчутних результатів.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, пише РБК-Україна з посиланням на LRT.

За його словами, залежно від того, з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація, - якщо вони будуть такими самими, як минулого разу, то "ми знаємо, чим усе закінчилося".

"Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів, пов'язаних із припиненням вогню. Досить імовірно, що так буде і цього разу", - сказав він.

За словами Будріса, необхідно прагнути до того, щоб припинення вогню було запроваджено "беззастережно і негайно".

"Тільки одночасно з припиненням вогню можуть відбутися нормальні, повноцінні переговори про припинення агресії. У таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи", - зазначив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що мають бути певні результати, а те що "ми бачимо зараз, - це всього лише імітація".

"Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав він.

Переговори України і Росії

Нещодавно Росія запропонувала провести другий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Як стало відомо 30 травня, Україна підтвердила готовність долучитися до діалогу.

Однак перед зустріччю вимагає від Москви надати попередній "меморандум" із баченням умов можливого перемир’я. Росія своєю чергою затягує передачу документа, бо, як вважає президент України Володимир Зеленський не хоче припинення вогню, а хоче продовження війни. При цьому делегація США не буде присутня на другому раунді переговорів

Нагадаємо, що перший раунд переговорів між делегаціями України та Росії відбувся 16 травня в Туреччині.

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