У Литві спрогнозували результат другого раунду переговорів України та РФ

Під час других прямих переговорів між Росією та Україною, найімовірніше, не буде досягнуто відчутних результатів.

Про це заявив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, пише РБК-Україна з посиланням на LRT .

За його словами, залежно від того, з якими намірами і з яким настроєм прибуде російська делегація, - якщо вони будуть такими самими, як минулого разу, то "ми знаємо, чим усе закінчилося".

"Не було жодного реального бажання вести переговори, а отже, і жодних відчутних результатів, пов'язаних із припиненням вогню. Досить імовірно, що так буде і цього разу", - сказав він.

За словами Будріса, необхідно прагнути до того, щоб припинення вогню було запроваджено "беззастережно і негайно".

"Тільки одночасно з припиненням вогню можуть відбутися нормальні, повноцінні переговори про припинення агресії. У таких переговорах має бути забезпечена участь як США, так і Європи", - зазначив міністр.

Очільник МЗС наголосив, що мають бути певні результати, а те що "ми бачимо зараз, - це всього лише імітація".

"Чи покаже понеділок, що це не імітація? Швидше за все, ні, і саме тому українцям потрібна ще більша підтримка", - сказав він.