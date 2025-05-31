В Литве спрогнозировали исход второго раунда переговоров Украины и РФ
Во время вторых прямых переговоров между Россией и Украиной, скорее всего, не будет достигнуто ощутимых результатов.
Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT.
По его словам, смотря с какими намерениями и с каким настроем прибудет российская делегация - если они будут такими же, как в прошлый раз, то "мы знаем, чем все закончилось".
"Не было никакого реального желания вести переговоры, а значит, и никаких ощутимых результатов, связанных с прекращением огня. Весьма вероятно, что так будет и на сей раз", - сказал он.
По словам Будриса, необходимо стремиться к тому, чтобы прекращение огня было введено "безоговорочно и немедленно".
"Только одновременно с прекращением огня могут состояться нормальные, полноценные переговоры о прекращении агрессии. В таких переговорах должно быть обеспечено участие как США, так и Европы", – отметил министр.
Глава МИД подчеркнул, что должны быть определенные результаты, а то что "мы видим сейчас, - это всего лишь имитация".
"Покажет ли понедельник, что это не имитация? Скорее всего, нет, и именно поэтому украинцам нужна еще большая поддержка", - сказал он.
Переговоры Украины и России
Недавно Россия предложила провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. Как стало известно 30 мая, Украина подтвердила готовность присоединиться к диалогу.
Однако перед встречей требует от Москвы предоставить предварительный "меморандум" с видением условий возможного перемирия. Россия, в свою очередь, затягивает передачу документа, потому что, как считает президент Украины Владимир Зеленский, не хочет прекращения огня, а хочет продолжения войны. При этом делегация США не будет присутствовать на втором раунде переговоров.
Напомним, что первый раунд переговоров между делегациями Украины и России состоялся 16 мая в Турции.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.