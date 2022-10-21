У Литві сказали, що може зробити Росія, аби розвіяти звинувачення щодо мінування Каховської ГЕС

"Щоб розвіяти звинувачення щодо замінування дамби в Херсонській області, Росія має допустити міжнародних спостерігачів", - написав він.

Лінкявічюс також додав, що вибух спричинив би гуманітарну катастрофу, і повна відповідальність лягла б виключно на Росію.

Нагадаємо, 20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни замінували Каховську ГЕС та мають намір підірвати її.

Окрім того, аналітики ISW зазначали, що Росія може продовжувати готувати операцію під "чужим прапором" щодо руйнування греблі Каховської ГЕС, в якій має намір звинуватити Україну.

Сьогодні українська розвідка повідомила, що росіяни замінували Каховську ГЕС ще у квітні.

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