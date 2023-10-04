У Литві розповіли, яку допомогу надаватимуть Україні наступного року

"З іншого боку, є потреби, які пов'язані не з нами, а з чимось дуже важливим для нас, як, наприклад, Україна. У найближчі роки нам знадобляться кошти не тільки для підтримки військових біженців", - сказала вона.

За її словами, Литві також доведеться продовжувати надавати підтримку, якщо держави Європейського союзу не узгодять бюджетний захід ЄС у розмірі 50 мільярдів доларів.

Вона уточнила, що допомогу для України уряд оцінює загалом близько чотирьох десятих відсотка ВВП, це близько 340 мільйонів євро. Уточнюється, що частина фінансів піде на підтримку вчителів.

Допомога від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.