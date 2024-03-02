В Литві розповіли, коли почнуть конфіскацію авто із російськими номерами

В заяві відомства зазначається, що на території Литви досі перебувають люди, які керують автомобілями, зареєстрованими в Росії.

"До 11 березня вони повинні або зареєструвати транспортні засоби в Литві, або виїхати з ЄС", - йдеться в повідомленні митної служби країни.

Які санкції до порушників

Як вказується у заяві, з 11 березня особи, які матимуть машини з російськими номерами, будуть вважатися такими, що порушили положення законодавства, і "притягуватимуться до відповідальності, передбаченої статтею 515 КУпАП, яка передбачає штраф і конфіскацію автомобіля".

Причина "дедлайна" для авто

В митній службі нагадали, що Литва імплементує Регламент Ради Європи №. 833/2014, вимоги санкцій, які дозволяли до 2023 року 19 грудня реєструвати автомобілі, які в'їхали в Євросоюз. З 2024 року 11 березня авто, зареєстровані в РФ, не можуть перебувати на території Литви або повинні пройти перереєстрацію до цього часу.

Які винятки

Також зазначається, що виняток поширюється на громадян РФ, які прямують транзитом в Калінінградську область або з неї на транспортних засобах, зареєстрованих в Росії за спрощеним проїзним документом (СПД).

"Такий транзит через територію Литви не може тривати довше 24 годин. Під час транзиту транспортний засіб повинен супроводжувати його власник. Якщо власника в машині немає, транспортний засіб на територію Литви не пустять", - додали в митниці.

Заборона на в'їзд авто з номерами РФ

Раніше повідомлялося, що 13 вересня 2023 року Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію авто з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон автомобіль із російською реєстрацією водій та пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Як раніше заявила глава Мін'юсту Латвії Інесе Лібіня-Егнере, уряд готує законопроект про зміни в законодавчій базі, який не дозволить транспортним засобам, зареєстрованим у Росії та Білорусі, залишатися в країні.

При цьому Болгарія на початку жовтня вирішила закрити кордон для автомобілів із російськими номерами. Додамо, що Фінляндія за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією. Крім того, Норвегія з 3 жовтня минулого року запровадила заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легковиків.