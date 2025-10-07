У Литві розкритикували Меркель за виправдання Путіна та його агресії

Що передувало

Днями Меркель заявила, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним. Однак тоді нібито проти цього виступили країни Балтії та Польща.

"У будь-якому разі, цього не сталося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", – сказала Меркель.

Реакція Литви

Голова Комітету у закордонних справах Сейму соціал-демократ Ремігіюс Мотузас заявив, що заяви Меркель не можна вважати офіційною позицією Німеччини. За його словами, відносини Європи та Росії були напруженими задовго до 2021 року.

"Крим був окупований у 2014 році, і насправді з 2015 року і до війни в Україні у 2022 році відносини з Росією вже були напруженими… Мінських угод не було підписано, це Росія їх зірвала, заблокувала і не погодилася з деякими позиціями", – сказав депутат.

Однак він погодивися, що тривалий час позиції держав Західної Європи і східних держав ЄС щодо Росії розходилися.

"Деякі держави Європейського Союзу, ймовірно, все ще сподівалися, що Росія прозріє, і не очікували цього повномасштабного вторгнення. Вони все ще сподівалися, і з цього, ймовірно, можна зробити висновок, що ще 2015 року та ж Німеччина підписала з Росією угоду про газопровід "Північний потік-2", – сказав Мотузас.

А ось консерватор Жигімантас Павільоніс заявив, Меркель потурає Путіну.

"Меркель представляє давню традицію потурання Путіну, завдяки якій російські танки зараз перебувають і в Грузії, і в Україні. І якби ця лінія тривала сьогодні, я боюся, що вони (російські танки - ред.) опинилися б десь дорогою до Берліна і на нашій території", - сказав він.

Він також пов'язує подібні заяви Меркель із внутрішньою політикою Німеччини. Адже нинішньому канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу непросто проводити нову зовнішню політику - його рейтинги впали, тому Меркель користується цією ситуацією.

"Я думаю, що вона зараз намагається підняти хвилю цих любителів Росії, любителів знавців Путіна проти Мерца", – сказав він.