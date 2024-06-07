Меркель знала про намір Путіна шантажувати Європу газом, але приховувала це, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Про те, що Меркель знала про плани Путіна та приховала інформацію про це свідчать розсекречені документи щодо газопроводу "Північний потік - 2". Зокрема, у документах було знайдено записку чиновника німецького міністерства економіки від серпня 2021 року.

У ній він допускає, що Росія очікує завершення запуску "Північного потоку - 2" і тому стримує експорт газу в Північно-Західну Європу. Це робиться для того, щоб "створити тиск з метою (дострокового) введення в експлуатацію цього газопроводу". Там також зазначається, що Росія, штучно спробувала створити нестачу газу у Європі, щоб змусити німецьку владу запустити газопровід до завершення його сертифікації.

Автор записки зазначає, що газосховища Німеччини, які належать "Газпрому", були заповнені, порівняно з останніми роками, "не дуже добре", а закачування йде "дуже мляво".

Пізніше цей документ отримав міністр економіки та близький соратник Меркель Петер Альтмайєр, він і поінформував про це й Меркель, й уряд. Але у 2021 році журналісти запитували у Меркель щодо можливих дій Росії у відношенні газопостачання. Однак екс-канцлер тоді сказала, що не бачить ознак того, що Росія скорочує постачання газу до Європи.

Як зазначає видання, подібної ситуації можна уникнути, якби у Німеччині був закон, який зобовʼязує операторів підземних сховищ забезпечувати напередодні зими певний рівень заповненості. Але під час керівництва Меркель відмовлявся від його прийняття. Він був затверджений вже після приходу уряду Олафа Шольца.

"Північний потік 2"

"Північний потік 2" (Nord Stream 2) - це великий проект газопроводу, який пролягає по дну Балтійського моря, з Росії до Німеччини, оминаючи транзитні країни, такі як Україна, Польща та країни Балтії. Цей проект є продовженням першого газопроводу "Північний потік", і його метою було збільшення постачання російського природного газу до Європи.

Детально про те, як будівництво "Північного потоку 2" вплинуло на геополітичну ситуацію у Європі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.