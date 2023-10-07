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В Литві розгорівся скандал через призначення нового головнокомандувача

Литва, Субота 07 жовтня 2023 22:38
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В Литві розгорівся скандал через призначення нового головнокомандувача Фото: В Литві розгорівся скандал через призначення нового головнокомандувача (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під час погодження кандидатури головкому Збройних сил Литви президент Гітанас Науседа не знав про його навчання в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.lt.

"Міністерство оборони не уточнювало цю інформацію під час внесення президенту кандидатури командувача армією. Про навчання Вальдемараса Рупшиса президент був проінформований пізніше", - повідомили в адміністрації глави держави.

Проте, в адміністрації заявили, що президент високо оцінює заслуги Рупшиса з огляду на його більш ніж 30-річну службу на благо Литви.

Призначення головкому ЗС

Кандидатуру Рупшиса на посаду головнокомандувача армії 2019 року запропонував тодішній міністр оборони Раймундас Каробліс. Пізніше Науседа представив кандидатуру в Сеймі, який і затвердив Рупшиса остаточно.

За повідомленням інформаційного порталу Alfa, Рупшис приховав той факт, що в 1985-1989 роках навчався в Новочеркаському вищому військовому училищі.

Як стверджує нинішній голова комітету Сейму з національної безпеки і оборони Лаурінас Касчюнас, він тоді також не знав про цей факт у біографії генерала.

"У 2019 році, коли була процедура призначення командувача армії, комітет розглядав його кандидатуру, але ми не знали такого факту, такого факту в резюме не було", - сказав депутат.

Допомога Україні від Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс нещодавно сказав, що Європейський союз наближається до "критичного моменту" після того, як політичні зрушення у США та Словаччині поставили під загрозу підтримку України з боку ЄС та НАТО в умовах російського вторгнення.

Також Литва передала комплекти радіолокаційного обладнання для потреб Військово-морських сил України.

Наприкінці вересня міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з українським колегою Рустемом Умєровим та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.

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