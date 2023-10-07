В Литве разгорелся скандал из-за назначения нового главнокомандующего

Во время согласования кандидатуры главкома Вооруженных сил Литвы президент Гитанас Науседа не знал о его обучении в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

"Министерство обороны не уточняло эту информацию при внесении президенту кандидатуры командующего армией. Об обучении Вальдемараса Рупшиса президент был проинформирован позже", - сообщили в администрации главы государства.

Тем не менее, в администрации заявили, что президент высоко оценивает заслуги Рупшиса, учитывая его более чем 30-летнюю службу на благо Литвы.

Назначение главкома ВС

Кандидатуру Рупшиса на должность главнокомандующего армии в 2019 году предложил тогдашний министр обороны Раймундас Кароблис. Позже Науседа представил кандидатуру в Сейме, который и утвердил Рупшиса окончательно.

По сообщению информационного портала Alfa, Рупшис скрыл тот факт, что в 1985-1989 годах учился в Новочеркасском высшем военном училище.

Как утверждает нынешний председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, он тогда также не знал об этом факте в биографии генерала.

"В 2019 году, когда была процедура назначения командующего армии, комитет рассматривал его кандидатуру, но мы не знали такого факта, такого факта в резюме не было", - сказал депутат.

Помощь Украине от Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис недавно сказал, что Европейский союз приближается к "критическому моменту" после того, как политические сдвиги в США и Словакии поставили под угрозу поддержку Украины со стороны ЕС и НАТО в условиях российского вторжения.

Также Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

В конце сентября министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас встретился с украинским коллегой Рустемом Умеровым и анонсировал новый пакет военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.