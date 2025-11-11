ua en ru
Головна » Новини » У світі

У Литві призначили нового главу Міноборони: хто ним став

Вівторок 11 листопада 2025 00:40
У Литві призначили нового главу Міноборони: хто ним став Фото: Робертас Каунас став новим міністром оборони Литви (facebook.com/kaunasrobertas)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 10 листопада, президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про призначення нового глави Міноборони. Посаду обійняв соціал-демократ Робертас Каунас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Як пише видання, минулого тижня президент двічі зустрічався з Каунасом. Після другої зустрічі в п'ятницю соціал-демократ заявив, що президент пообіцяв йому ухвалити рішення про кандидатуру найближчим часом.

Відомо, що Каунас є депутатом Сейму і працює в Комітеті з нацбезпеки і оборони трохи більше місяця. При цьому в публічному просторі є сумніви щодо його компетентності на посаді глави Міноборони.

Що передувало

Зазначимо, що посада стала вакантною після відставки Довіле Шакалене через суперечки з прем'єр-міністром щодо фінансування оборони.

Зокрема, розбіжності виникли після неофіційної зустрічі 14 жовтня в Міноборони з лідерами громадської думки, де презентували інформацію, що фінансування оборони у 2026 році становитиме лише 4,87% ВВП. Невдовзі прем'єрка Інга Ругінієне оголосила, що на потреби оборони виділятимуть 5,38% ВВП.

Уже 22 жовтня президент Литви підписав указ про звільнення Шакалене з посади глави Міноборони. Після цього посаду тимчасово обіймав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Докладний розбір, чому виникла суперечка і сталася відставка - читайте в матеріалі РБК-Україна.

