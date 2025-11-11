ua en ru
В Литве назначили нового главу Минобороны: кто им стал

Вторник 11 ноября 2025 00:40
В Литве назначили нового главу Минобороны: кто им стал Фото: Робертас Каунас стал новым министром обороны Литвы (facebook.com/kaunasrobertas)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 10 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ назначении нового главы Минобороны. Должность занял социал-демократ Робертас Каунас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, на прошлой неделе президент дважды встречался с Каунасом. После второй встречи в пятницу социал-демократ заявил, что президент пообещал ему принять решение о кандидатуре в ближайшее время.

Известно, что Каунас является депутатом Сейма и работает в Комитете по нацбезопасности и обороне чуть больше месяца. При этом в публичном пространстве есть сомнения в его компетентности на посту главы Минобороны.

Что предшествовало

Отметим, что должность стала вакантной после отставки Довиле Шакалене из-за споров с премьер-министром по поводу финансирования обороны.

В частности, разбежности возникли после неофициальной встречи 14 октября в Минобороны с лидерами общественного мнения, где представили информацию, что финансирование обороны в 2026 году будет составлять лишь 4,87% ВВП. Вскоре премьер Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны выделять 5,38% ВВП.

Уже 22 октября президент Литвы подписал указ об увольнении Шакалене с поста главы Минобороны. После этого должность временно занимал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Подробный разбор, почему возник спор и произошла отставка - читайте в материале РБК-Украина.

