В Литве назначили нового главу Минобороны: кто им стал

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Как пишет издание, на прошлой неделе президент дважды встречался с Каунасом. После второй встречи в пятницу социал-демократ заявил, что президент пообещал ему принять решение о кандидатуре в ближайшее время.

Известно, что Каунас является депутатом Сейма и работает в Комитете по нацбезопасности и обороне чуть больше месяца. При этом в публичном пространстве есть сомнения в его компетентности на посту главы Минобороны.