В Литве назначили нового главу Минобороны: кто им стал
В понедельник, 10 ноября, президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ назначении нового главы Минобороны. Должность занял социал-демократ Робертас Каунас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Как пишет издание, на прошлой неделе президент дважды встречался с Каунасом. После второй встречи в пятницу социал-демократ заявил, что президент пообещал ему принять решение о кандидатуре в ближайшее время.
Известно, что Каунас является депутатом Сейма и работает в Комитете по нацбезопасности и обороне чуть больше месяца. При этом в публичном пространстве есть сомнения в его компетентности на посту главы Минобороны.
Что предшествовало
Отметим, что должность стала вакантной после отставки Довиле Шакалене из-за споров с премьер-министром по поводу финансирования обороны.
В частности, разбежности возникли после неофициальной встречи 14 октября в Минобороны с лидерами общественного мнения, где представили информацию, что финансирование обороны в 2026 году будет составлять лишь 4,87% ВВП. Вскоре премьер Инга Ругиниене объявила, что на нужды обороны выделять 5,38% ВВП.
Уже 22 октября президент Литвы подписал указ об увольнении Шакалене с поста главы Минобороны. После этого должность временно занимал министр внутренних дел Владислав Кондратович.
