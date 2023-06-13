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У Литві порушили кримінальну справу проти Соловйова, Скабєєвої та Красовського

Фото: Литва почне розслідування діяльності російських пропагандистів (pixabay)
Автор: Антон Малиновський

Генеральна прокуратура Литви розпочне розслідування щодо пропагандистської діяльності Ольги Скабєєвої, Володимира Соловйова та Антона Красовського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що голова парламентського Комітету з нацбезпеки та оборони Лаурінас Кащюнас звернувся до генпрокурора Литви Ніди Грунскене. Він закликав прокуратуру притягнути до кримінальної відповідальності Скабєєву, Соловйова та Красовського за за підбурювання до воєнних злочинів та до злочинів проти людяності під універсальною юрисдикцією.

"У моїй заяві до генерального прокурора зазначається, що ці пропагандисти російської держави систематично, методично і постійно публічно закликають керівництво армії РФ, солдатів і бійців воєнізованих угруповань здійснювати заборонене міжнародним правом поводження з особами та вбивства осіб, які охороняються міжнародним правом в Україні", - сказав Кащюнас.

Він наголосив, що крім цього, Соловйов регулярно підбурює до вчинення злочинів проти Литви, Польщі та Німеччини.

В генпрокуратурі погодились на таке розслідування і заявили, що проведуть його в рамках ширшої справи щодо можливої незаконної депортації українських дітей до Білорусі.

Що передувало

До цього Литва розпочала досудове розслідування щодо фактів можливої депортації українських дітей на територію Білорусі.

В документах прокуратури йдеться про те, що від початку повномасштабного вторгнення РФ незаконно вивезла понад 2 тисячі українських дітей до таборів Білорусі.

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Литвапропагандист