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В Литве возбудили уголовное дело против Соловьева, Скабеевой и Красовского

Фото: Литва начнет расследование деятельности российских пропагандистов (pixabay)
Автор: Антон Малиновский

Генеральная прокуратура Литвы начнет расследование пропагандистской деятельности Ольги Скабеевой, Владимира Соловьева и Антона Красовского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что глава парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас обратился к генпрокурору Литвы Ниде Грунскене. Он призвал прокуратуру привлечь к уголовной ответственности Скабееву, Соловьеву и Красовскому за подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности под универсальной юрисдикцией.

"В моем заявлении к генеральному прокурору отмечается, что эти пропагандисты российского государства систематически, методично и постоянно публично призывают руководство армии РФ, солдат и бойцов военизированных группировок осуществлять запрещенное международным правом обращение с лицами и убийства лиц, охраняемых международным правом в Украине", - сказал Кащюнас.

Он подчеркнул, что кроме этого Соловьев регулярно подстрекает к совершению преступлений против Литвы, Польши и Германии.

В генпрокуратуре согласились на такое расследование и заявили, что проведут его в рамках более широкого дела о возможной незаконной депортации украинских детей в Беларусь.

Что предшествовало

До этого Литва начала досудебное расследование фактов возможной депортации украинских детей на территорию Беларуси.

В документах прокуратуры говорится, что с начала полномасштабного вторжения РФ незаконно вывезла более 2 тысяч украинских детей в лагеря Беларуси.

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Литвапропагандист