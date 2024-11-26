Українці залишаються найбільш прихильною групою мігрантів у Литві: результати опитування

Незважаючи на загальне погіршення ставлення до мігрантів у Литві, українці продовжують залишатися найбільш прихильною групою серед інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначається, що про це свідчать результати опитування, проведене компанією Spinter Tyrimai на замовлення Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) у Литві.

Таким чином, українці отримали найвищу оцінку прихильності - майже 7 балів із 10.

Водночас на другому місці опинилися мігранти з Білорусі (5/10), а на третьому - трудові мігранти з Центральної Азії (4,83/10).

Зазначається, що менш сприятливі оцінки отримали мігранти з Близького Сходу (4,13/10) та ті, хто в’їхав через білоруський кордон у 2021 році (3,73/10).

На думку голови МОМ у Литві Ейтвідаса Бінґяліса, позитивне ставлення до українців пояснюється їхньою успішною інтеграцією. Він додав, що українські біженці та мігранти активно вивчають литовську мову, працюють або відкривають власний бізнес, що сприяє адаптації в суспільстві.

Що сприяє інтеграції?

Повідомляється, що 65% респондентів назвали курси литовської мови найважливішим заходом інтеграції для українців. Інші пріоритетні дії включають:

допомогу в оформленні документів ( 40% ),

організацію освітніх заходів для дітей ( 31% ),

професійну підготовку та оцінку навичок (29%).

Окрім цього, половина опитаних підтримують ідею, щоб українці, які інтегрувалися, залишилися в Литві після завершення війни.

Ще 34% не проти, якщо це буде їхнє особисте рішення. Однак кожен десятий вважає, що українці мають повернутися на батьківщину після війни.

Наразі у Литві проживає понад 74 000 українців, більшість із яких переїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, що з 1 листопада для українських біженців у Литві ввели нові посвідки.