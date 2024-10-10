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У Литві показали протитанкові укріплення біля кордону з Калінінградською областю РФ

Фото: у Литві показали протитанкові укріплення біля кордону з Калінінградською областю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство оборони Литви провело випробування протитанкових конструкцій. Ними хочуть посилити укріплення біля кордону з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Литиви.

Зокрема, Міноборони литви показало відео як бронетехніка випробовує залізні перешкоди. Їх невдовзі встановлять разом із "зубами драконів" на оборонних рубежах біля кордону з Калінінградською областю Росії, зокрема мосту через річку Німан.

"Доведено, що ці бар’єри ефективно блокують важку техніку і суттєво сповільнюють її просування", - зазначили у відомстві.

Там також нагадали, що у випадку реальних бойових умов по ворогу у цьому місці також будуть вести вогонь.

Раніше РБК-Україна писало про те, що транзитний потяг "Москва-Калінінград" було зупинено на кордоні Литви через нанесені на нього російські військові символи "Z".

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