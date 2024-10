В Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью РФ

В частности, Минобороны литвы показало видео как бронетехника испытывает железные препятствия. Их вскоре установят вместе с "зубами драконов" на оборонных рубежах у границы с Калининградской областью России, в том числе мост через реку Неман.

"Доказано, что эти барьеры эффективно блокируют тяжелую технику и существенно замедляют ее продвижение", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что в случае реальных боевых условий по врагу в этом месте также будут вести огонь.

