RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью РФ

Фото: в Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Литвы провело испытание противотанковых конструкций. Ими хотят усилить укрепление у границы с Калининградской областью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литивы.

В частности, Минобороны литвы показало видео как бронетехника испытывает железные препятствия. Их вскоре установят вместе с "зубами драконов" на оборонных рубежах у границы с Калининградской областью России, в том числе мост через реку Неман.

"Доказано, что эти барьеры эффективно блокируют тяжелую технику и существенно замедляют ее продвижение", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что в случае реальных боевых условий по врагу в этом месте также будут вести огонь.

Ранее РБК-Украина писала о том, что транзитный поезд "Москва-Калининград" был остановлен на границе Литвы из-за нанесенных на него российских военных символов "Z".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЛитваКалининград