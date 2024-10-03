У Литві російських провідників змусили стирати символ "Z" з вагона
Транзитний потяг Москва-Калінінград, який був позначений російськими символами "Z" був зупинений на в'їзді до Литви. Продовжити рух дозволили лише після того, як начальник поїзда та підлеглі стерли цю символіку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Минулого тижня транзитний потяг "Москва-Калінінград" з Білорусі прибув на пункт прикордонного контролю КПП "Кена" прикордонного переходу (VSAT) Вільнюс. На одному з вагонів прикордонники помітили нанесені чорною фарбою російські військові знаки "Z" і напис "ZOV".
На сусідньому вагоні був нанесений провокаційний текст кирилицею, який у перекладі на литовську звучить так: "Вільнюс - місто Росії".
Фото: вагон з російською символікою (VSAT)
"Працівники потяга сказали, що не можуть пояснити, звідки і як з'явилися ці символи", - повідомили в VSAT.
Згідно з чинними в Литві правовими актами, співробітники потяга російських прикордонників були зобов'язані негайно анулювати всі написи.
Співробітники VSAT попередили, що в іншому випадку пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а обписані будуть відчеплені та не допущені до Литви.
Начальник поїзда та підлеглі почали ганчірками та гравієм стирати заборонені намальовані фарбою провокаційні написи з обох вагонів.
Потяг через інцидент не затримали. Після проходження всіх обов’язкових процедур перевірки пасажирів поїзд допустився до продовження транзитного руху через Литву за встановленим маршрутом.
Символіка російського вторгнення
Нагадаємо, що під час вторгнення в Україну росіяни вирішили відзначити себе та свою техніку, такими символами, як літери "Z", рідше - "V", ще рідше - "О".
Перші згадки про латинські літери "Z", "O", "V", "X", "A", нанесені на російську військову техніку, почали з'являтися в ЗМІ приблизно за тиждень до початку повномасштабних військових дій. Дехто з дослідників вирішив, що ці знаки позначають військові округи чи регіони вторгнення (zападный, vосточный).
Зауважимо, що дана символіка заборонена в Україні. Зокрема минулого року 38-річного мешканця Верховини було затримано за перегляд і поширення російських відео у Facebook.
Він публікував агітаційні відео з TikTok із хештегами "ZOV", "россия", "запутина" тощо.
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