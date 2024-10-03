У Литві російських провідників змусили стирати символ "Z" з вагона

Транзитний потяг Москва-Калінінград, який був позначений російськими символами "Z" був зупинений на в'їзді до Литви. Продовжити рух дозволили лише після того, як начальник поїзда та підлеглі стерли цю символіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Минулого тижня транзитний потяг "Москва-Калінінград" з Білорусі прибув на пункт прикордонного контролю КПП "Кена" прикордонного переходу (VSAT) Вільнюс. На одному з вагонів прикордонники помітили нанесені чорною фарбою російські військові знаки "Z" і напис "ZOV".

На сусідньому вагоні був нанесений провокаційний текст кирилицею, який у перекладі на литовську звучить так: "Вільнюс - місто Росії".

Фото: вагон з російською символікою (VSAT)

"Працівники потяга сказали, що не можуть пояснити, звідки і як з'явилися ці символи", - повідомили в VSAT.

Згідно з чинними в Литві правовими актами, співробітники потяга російських прикордонників були зобов'язані негайно анулювати всі написи.

Співробітники VSAT попередили, що в іншому випадку пасажирам доведеться пересісти в інші вагони, а обписані будуть відчеплені та не допущені до Литви.

Начальник поїзда та підлеглі почали ганчірками та гравієм стирати заборонені намальовані фарбою провокаційні написи з обох вагонів.

Потяг через інцидент не затримали. Після проходження всіх обов’язкових процедур перевірки пасажирів поїзд допустився до продовження транзитного руху через Литву за встановленим маршрутом.