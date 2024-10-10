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В Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью РФ

Четверг 10 октября 2024 21:55
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В Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью РФ Фото: в Литве показали противотанковые укрепления у границы с Калининградской областью (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны Литвы провело испытание противотанковых конструкций. Ими хотят усилить укрепление у границы с Калининградской областью России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Литивы.

В частности, Минобороны литвы показало видео как бронетехника испытывает железные препятствия. Их вскоре установят вместе с "зубами драконов" на оборонных рубежах у границы с Калининградской областью России, в том числе мост через реку Неман.

"Доказано, что эти барьеры эффективно блокируют тяжелую технику и существенно замедляют ее продвижение", - отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что в случае реальных боевых условий по врагу в этом месте также будут вести огонь.

Ранее РБК-Украина писала о том, что транзитный поезд "Москва-Калининград" был остановлен на границе Литвы из-за нанесенных на него российских военных символов "Z".

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