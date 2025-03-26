У Литві під час навчань зникли четверо американських солдатів: що відомо

"Встановлено можливе місце інциденту, ведуться пошуково-рятувальні роботи", - заявив майор литовської армії Гінтаутас Цюніс.

Зникнення військових

Згідно з повідомленням Збройних сил Литви, повідомлення про зникнення безвісти американських солдатів і гусеничної машини на полігоні в Пабраде надійшло 25 березня о 16:45.

"Військові з першої бригади третьої піхотної дивізії під час інциденту брали участь у запланованих тактичних навчаннях", - розповіли в ЗС Литви.

Повідомляється, що вчора до пошуків були залучені литовські та іноземні військові, а також вертольоти Повітряних сил та Служби охорони державного кордону.

На цей момент триває пошуково-рятувальна операція, яку очолює литовська армія. Додатково залучені сили Департаменту пожежної охорони та порятунку й інших відомств.

Командування армії США в Європі підтвердило, що тривають пошуки зниклих біля полігону в Пабраде. За інформацією пресрелізу, у пошуковій операції беруть участь військові США та Литви.

Військові навчання у Литві

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідала про найбільші військові навчання в історії Литви. Мова йшла про міжнародні навчання Baltic Operations 2024 (BALTOPS), які пройшли у Литві з 4 по 21 червня минулого року.

"Це найбільші навчання, які ми коли-небудь проводили", - заявив тоді міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас.