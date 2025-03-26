В Литве во время учений пропали четверо американских солдат: что известно

"Установлено возможное место инцидента, ведутся поисково-спасательные работы", - заявил майор литовской армии Гинтаутас Цюнис.

Исчезновение военных

Согласно сообщению Вооруженных сил Литвы, сообщение об исчезновении без вести американских солдат и гусеничной машины на полигоне в Пабраде поступило 25 марта в 16:45.

"Военные из первой бригады третьей пехотной дивизии во время инцидента участвовали в запланированных тактических учениях", - рассказали в ВС Литвы.

Сообщается, что вчера к поискам были привлечены литовские и иностранные военные, а также вертолеты Воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

На данный момент продолжается поисково-спасательная операция, которую возглавляет литовская армия. Дополнительно привлечены силы Департамента пожарной охраны и спасения и других ведомств.

Командование армии США в Европе подтвердило, что продолжаются поиски пропавших возле полигона в Пабраде. По информации пресс-релиза, в поисковой операции участвуют военные США и Литвы.

Военные учения в Литве

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о крупнейших военных учениях в истории Литвы. Речь шла о международных учениях Baltic Operations 2024 (BALTOPS), которые прошли в Литве с 4 по 21 июня прошлого года.

"Это самые большие учения, которые мы когда-либо проводили", - заявил тогда министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.